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Вночі одеські активісти самостійно зняли Леніна та червону зірку зі стели на площі 10 квітня

Вночі одеські активісти самостійно зняли Леніна та червону зірку зі стели на площі 10 квітня

Своєрідна «декомунізація» відбулася в Одесі в ніч на суботу, 7 вересня 2024 року: місцеві активісти самостійно позбулися комуністичної символіки на стелі «Крила Перемоги» на площі 10 квітня – барельєфів із зображенням ордена леніна та медалі золота зірка.

Про це повідомив у Facebook у відомий громадський діяч Дем’ян Ганул.

Судячи з опублікованого активістом відео, барельєфи, які підлягають декомунізації, не тільки зняли, а й розбили. І, мабуть, це зробив саме Ганул.

«А я просив владу зняти його толерантно, ну влада не завжди чує громадськість… Така Одеса мені подобається більше», – прокоментував активіст.

Зазначимо, що разом із Ганулом біля «декомунізованої» стели сфотографувався ще один відомий одеський активіст – голова ГО «Зелений лист» Владислав Балинський.

Активісти біля стели в Одесі після "декомунізації"

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Нагадаємо, минулого тижня було оприлюднено звернення, в якому депутат Одеської міськради Марина Бойко закликала мера Геннадія Труханова прибрати комуністичну символіку з пам’ятника «Крила перемоги» на площі 10 квітня.

Як сказано у тексті звернення, історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті вже давно ухвалила рішення про демонтаж цих елементів, але досі жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено. Марина Бойко закликала або прибрати ці елементи, або хоча б закрити їх, оскільки, за її словами, присутність комуністичної символіки у 2024 році на видному місці в Одесі є неприпустимою. Вона також зазначила, що громадські активісти неодноразово вимагали демонтажу барельєфу леніна, історики наголошували на його недоречності, а пам’ятник неодноразово ставав об’єктом актів протесту.

Раніше одесити опублікували в соцмережах фотографії відомих міських пам’яток, на які активісти приліпили наклейки з написами «Окупант» та вимогою «Демонтуйте це, нарешті».

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