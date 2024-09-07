Вночі одеські активісти самостійно зняли Леніна та червону зірку зі стели на площі 10 квітня

Про це повідомив у Facebook у відомий громадський діяч Дем’ян Ганул.

Судячи з опублікованого активістом відео, барельєфи, які підлягають декомунізації, не тільки зняли, а й розбили. І, мабуть, це зробив саме Ганул.

«А я просив владу зняти його толерантно, ну влада не завжди чує громадськість… Така Одеса мені подобається більше», – прокоментував активіст.

Зазначимо, що разом із Ганулом біля «декомунізованої» стели сфотографувався ще один відомий одеський активіст – голова ГО «Зелений лист» Владислав Балинський.

Нагадаємо, минулого тижня було оприлюднено звернення, в якому депутат Одеської міськради Марина Бойко закликала мера Геннадія Труханова прибрати комуністичну символіку з пам’ятника «Крила перемоги» на площі 10 квітня.

Як сказано у тексті звернення, історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті вже давно ухвалила рішення про демонтаж цих елементів, але досі жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено. Марина Бойко закликала або прибрати ці елементи, або хоча б закрити їх, оскільки, за її словами, присутність комуністичної символіки у 2024 році на видному місці в Одесі є неприпустимою. Вона також зазначила, що громадські активісти неодноразово вимагали демонтажу барельєфу леніна, історики наголошували на його недоречності, а пам’ятник неодноразово ставав об’єктом актів протесту.

Раніше одесити опублікували в соцмережах фотографії відомих міських пам’яток, на які активісти приліпили наклейки з написами «Окупант» та вимогою «Демонтуйте це, нарешті».