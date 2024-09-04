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Мера Одеси просять прибрати ленина та золоту зірку зі стели «Крила перемоги»

Мера Одеси просять прибрати ленина та золоту зірку зі стели «Крила перемоги»

Депутат Одеської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Марина Бойко закликала мера міста Геннадія Труханова прибрати комуністичну символіку з пам’ятника «Крила перемоги» на площі 10 квітня. Йдеться про барельєфи ордена леніна та медалі «Золота зірка».

Про це йдеться у депутатському зверненні Бойка, яке оприлюднило видання «Думська».

Депутатське звернення

Як сказано в тексті звернення, іссторико-топонімічна коміія. при виконавчому комітеті вже давно ухвалила рішення про демонтаж цих елементів, але досі жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено.

Депутат пропонує або взагалі забрати ці елементи, або хоча б закрити їх. За її словами, те, що присутність комуністичної символіки у 2024 році на видному місці в Одесі є неприпустимим, а також вона нагадала, що громадські активісти неодноразово вимагали демонтажу барельєфу леніна, історики відзначали його недоречність, а пам’ятник неодноразово ставав об’єктом актів протесту.

Протест активістів в Одесі

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«Водночас, замість вирішення проблеми, комунальні служби за кошти городян продовжують чистити барельєф, ніби інших нагальних потреб у місті немає. До мене неодноразово зверталися одесити із запитанням, чому цей барельєф досі не демонтований. Складається враження, що міська влада саботує вирішення цього питання. Навіть якщо немає фінансів на повну реконструкцію пам’ятника, цей барельєф можна тимчасово закрити стендом або прапором. Під час, коли Україна протистоїть російській агресії, бачити радянські символи на одній із центральних площ міста – неприпустимо, це принижує наших громадян та формує хибне уявлення про Одесу у гостей міста»,

– йдеться у документі.

Раніше пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі «прикрасили» написом «Хочу до музею до Каті».

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