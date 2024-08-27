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На одеських пам’ятниках з’являються наліпки з вимогою іх знести та написом “окупант” (фото)

На одеських пам’ятниках з’являються наліпки з вимогою іх знести та написом “окупант” (фото)

В соцмережах мешканці Одеси публікують  фотографії відомих міських пам’ятників, на які активісти ліплять наклейки з написом “окупант” і вимогою “Демонтуйте це, нарешті”. 

Такі наліпки вже з’явилися на пам’ятниках поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі, Апельсину, Морякам з панцирника “Потьомкін”, кількох меморіальних дошках.

наклейка на памятнике потемкинцам наклейка на мемориальной доске

Особливо бурхливо у соціальних мережах одесити обговорюють випадок із Пушкіним. На його бюсті разом з появою цієї наклейки з’явилася табличка “Хочу в музей, до Каті”. Мався на увазі пам’ятник Катерині ІІ, демонтований з Європейської (колишньої Катерининської) площі і тепер зберігається в Одеському художньому музеї.

З пам’ятника пушкіна комунальники написи вже прибрали.

Украсили памятник Пушкину

наклейка на мемориальной доске

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що зовсім недавно у Білгород-Дністровському позбулися пам’ятника Пушкіну.

Також ми повідомляли, що в Одесі скасують «Пост №1» біля пам’ятника Невідомому матросу у парку Шевченко і що там з’явиться натомість.

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