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Одесу заливає вереснева злива: якими вулицями краще не їхати (фото) (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одесу заливає вереснева злива: якими вулицями краще не їхати (фото) (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогоднішнього недільного ранку, 15 вересня 2024 року, невтішні прогнози синоптиків повністю справдилися: Одесу накрила гроза і проливний дощ. І як наслідок – низка міських вулиць буквально попливли.

Де в Одесі утруднено проїзд вранці 15 вересня

За повідомленням мерії міста, в даний час через зливу рух транспорту утруднений такими вулицями:

  • пр. Небесної сотні;
  • Балковська;
  • Ак. Глушко;
  • Хімічна-ріг Промислової;
  • Інглезі.
Затопленный проспект Небесной Сотни

Проспектом Небесної Сотні їхати своєю машиною в бік центру не рекомендують

ОНОВЛЕНО:

Також проїзд ускладнений такими вулицями:

  • Варненська;
  • Церковна-ріг Атамана Чепіги;
  • Приморська-ріг Газового провулка;
  • підтоплено 5-ту станцію Фонтану та житловий масив Райдужний.

Наслідки зливи в Одесі, 15 вересня 2024 р.

Проїзду немає такими вулицями:

  • Євгенія Чикаленко (Ак. Вільямса);
  • Ільфа та Петрова.

При появі оновленої інформації список поповнюватиметься.

На місцях працюють аварійні бригади комунальних служб.

Комунальники чистять дощоприймачі

Зливи в Одесі, працюють комунальники

Як повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради, зараз на одеських вулицях, що постраждали від зливи, ведуться роботи з очищення дощеприймачів.

Власників авто закликають не залишати автотранспорт на ґратах дощеприймачів та у безпосередній близькості до них – це ускладнює роботу спецтехніки та співробітників.

Зливи в Одесі, комунальники

І в черговий раз одеситів просять по можливості обмежити поїздки містом і не залишати свій транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 вересня, в Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза. Оголошено штормове попередження.

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