Одесу заливає вереснева злива: якими вулицями краще не їхати (фото) (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Де в Одесі утруднено проїзд вранці 15 вересня

За повідомленням мерії міста, в даний час через зливу рух транспорту утруднений такими вулицями:

пр. Небесної сотні;

Балковська;

Ак. Глушко;

Хімічна-ріг Промислової;

Інглезі.

ОНОВЛЕНО:

Також проїзд ускладнений такими вулицями:

Варненська;

Церковна-ріг Атамана Чепіги;

Приморська-ріг Газового провулка;

підтоплено 5-ту станцію Фонтану та житловий масив Райдужний.

Проїзду немає такими вулицями:

Євгенія Чикаленко (Ак. Вільямса);

Ільфа та Петрова.

При появі оновленої інформації список поповнюватиметься.

На місцях працюють аварійні бригади комунальних служб.

Комунальники чистять дощоприймачі

Як повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради, зараз на одеських вулицях, що постраждали від зливи, ведуться роботи з очищення дощеприймачів.

Власників авто закликають не залишати автотранспорт на ґратах дощеприймачів та у безпосередній близькості до них – це ускладнює роботу спецтехніки та співробітників.

І в черговий раз одеситів просять по можливості обмежити поїздки містом і не залишати свій транспорт під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 15 вересня, в Одесі та Одеській області протягом доби очікується гроза. Оголошено штормове попередження.