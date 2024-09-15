В Одесі врятували 6 людей із водяного полону (відео)

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, у житловому масиві Райдужний (село Лиманка) підтопило цокольний поверх 16-поверхового житлового будинку, і 6 людей опинилися у водяній пастці. Рятувальники за допомогою двох мотопомп відкачали воду з приміщення та допомогли людям вибратися на волю.

А по вулиці Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), співробітники ДСНС за допомогою буксирувального троса дістали автомобіль із підтопленої ділянки дороги.

Нагадаємо, вранці неділі, 15 вересня 2024 року, в Одесі випала майже півмісячна норма опадів. В результаті низка вулиць виявилася затопленою та заблокованою для проїзду.

Також було тимчасово призупинено. рух трамваїв №12, №15 та №20, а тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.

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