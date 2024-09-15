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В Одесі врятували 6 людей із водяного полону (відео)

В Одесі врятували 6 людей із водяного полону (відео)

Потужна злива, яка обрушилася на Одесу недільного ранку, 15 вересня, завдала чимало шкоди, затопивши вулиці, будинки та автомобілі. Наслідки негоди допомагають долати одеські рятувальники.

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, у житловому масиві Райдужний (село Лиманка) підтопило цокольний поверх 16-поверхового житлового будинку, і 6 людей опинилися у водяній пастці. Рятувальники за допомогою двох мотопомп відкачали воду з приміщення та допомогли людям вибратися на волю.

Рятувальники відкачують воду і ЖМ Райдужний width=

А по вулиці Євгена Чикаленко (Ак. Вільямса), співробітники ДСНС за допомогою буксирувального троса дістали автомобіль із підтопленої ділянки дороги.

Нагадаємо, вранці неділі, 15 вересня 2024 року, в Одесі випала майже півмісячна норма опадів. В результаті низка вулиць виявилася затопленою та заблокованою для проїзду.

Також було тимчасово призупинено. рух трамваїв №12, №15 та №20, а тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.

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