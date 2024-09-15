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В Одесі на Балківській потонули авто і трамваї (фоторепортаж)

В Одесі на Балківській потонули авто і трамваї (фоторепортаж)

Сьогодні, у недільний день, 15 вересня 2024 року, в Одесі повністю справдилися несприятливі прогнози синоптиків, які пообіцяли нам «мокрий» вихідний… І справді: за попередніми прогнозами, за сьогоднішній за ранок у місті випала майже півмісячна норма опадів. Низка вулиць виявилися затопленими.

І, за вже невеселою «традицією», не пощастило багатостраждальній вулиці Балківській, де затопило як проїжджу частину, де буквально потонули авто і трамваї, так і тротуари та зупинки громадського транспорту.

Потоп на Балковской в Одессе, кран
Потоп на Балковской в Одессе
Потоп на Балковской в Одессе2
Потоп на Балковской в Одессе, проезжая часть
Потоп на Балковской в Одессе,тротуар
Потоп на Балковской в Одессе, 15 сентября 2024 г.
Потоп на Балковской в Одессе, трамвай
Потоп на Балковской в Одессе, пешеход
Потоп на Балковской в Одессе3
Трамвай на затопленной Балковской в Одессе

Все це зафіксував фотокореспондент «Одеського життя», яуий побував на місці:

Потоп на Балковской в Одессе, остановка
Потоп на Балковской в Одессе, машины
Потоп на Балковской в Одессе, авто
Потоп на Балковской в Одессе, дома
Лмвень на Балковской в Одессе
Лмвень на Балковской в Одессе, трамвай
Лмвень на Балковской в Одессе, АТБ
Лмвень на Балковской в Одессе, машина утонуда
Потоп на Балоковской, 15 сентября 2024
Потоп на Балковской
Лмвень на Балковской в Одессе, шина

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