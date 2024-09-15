В Одесі на Балківській потонули авто і трамваї (фоторепортаж)

Сьогодні, у недільний день, 15 вересня 2024 року, в Одесі повністю справдилися несприятливі прогнози синоптиків, які пообіцяли нам «мокрий» вихідний… І справді: за попередніми прогнозами, за сьогоднішній за ранок у місті випала майже півмісячна норма опадів. Низка вулиць виявилися затопленими.
І, за вже невеселою «традицією», не пощастило багатостраждальній вулиці Балківській, де затопило як проїжджу частину, де буквально потонули авто і трамваї, так і тротуари та зупинки громадського транспорту.
Все це зафіксував фотокореспондент «Одеського життя», яуий побував на місці:
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