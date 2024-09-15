В Одесі на Балківській потонули авто і трамваї (фоторепортаж)

І, за вже невеселою «традицією», не пощастило багатостраждальній вулиці Балківській, де затопило як проїжджу частину, де буквально потонули авто і трамваї, так і тротуари та зупинки громадського транспорту.

Все це зафіксував фотокореспондент «Одеського життя», яуий побував на місці:

Читайте також: Одесу заливає вереснева злива: якими вулицями краще не їхати (фото, відео) (ОНОВЛЕНО).