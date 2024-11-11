Виконуючи завдання в Курській області, загинув воїн із Болградської громади

Про це повідомили в Болградській районній держадміністрації.

Солдат Бєрбєт Максим Олександрович загинув 8 листопада 2024 року під час виконання бойових завдань на Курському напрямку. Воїну було 34 роки.

У захисника залишилися мати, брат і сестра.

«Ціна, яку платять українці за право на життя власне та своєї держави, ніколи не буде забута. Вона неосяжно висока. Вона болюча і гірка. Вона стукає у вікна всьому людству, вказуючи на справжні мотиви і плани ворога – випалити вщент українську землю і українську націю як таку», – наголосили в Болградській РДА.

10 листопада в місті Південному (Южному) Одеської області попрощалися з 20-річним жителем села Сичавка Денисом Бордюжею, який загинув у Донецькій області.

А 5 ноября Пивденный простился с погибшим на фронте Защитником Украины Николаем Березовским.

Також у боях під Покровськом загинув мешканець села Прибережне Білгород-Дністровського району Лазар Діцан. Воїну було 25 років.