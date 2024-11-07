Захищаючи Покровськ загинув молодий воїн із Білгород-Дністровського району

Про це повідомила Білгород-Дністровська районна державна адміністрація.

Лазар Діцан вважався зниклим безвісти, але пізніше стало відомо, що матрос загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області.

«Лазар самовіддано захищав українське, щодня наближаючи довгоочікуваний день Перемоги. На жаль, не судилося Герою побачити омріяний для всієї України день.

Його відданість, мужність і жертовність заслуговують на нашу безмежну вдячність. Він став прикладом вірності та самопожертви, символом справжнього українського патріотизму», – розповіли в громаді.

Прощання з Героєм відбудеться в п’ятницю, 8 листопада.

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