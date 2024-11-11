Війна, день 992: українські десантники розгромили російських морпіхів

У ніч на 11 листопада росія атакувала мирні українські міста

Зокрема, під ударом дронів опинився Миколаїв.

Сталися пожежі в багатоповерховому і приватному будинку, які були оперативно ліквідовані. Один приватний будинок зруйновано, кілька пошкоджено, зокрема багатоповерхівку. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Унаслідок удару в Миколаєві загинули 5 осіб.

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Також цієї ночі росіяни скинули три авіабомби на Запоріжжя. Унаслідок ударів частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток.

За початковою інформацією, одна людина загинула, дев’ять постраждали. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Луча, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Іллінки, Воздвиженки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Антонівка та Іллінка.

Триває операція в Курській області. Ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території. У Генштабі наголосили на важливості цього оперативного району.

«Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів із найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському чи Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.

Наразі вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська і просунутися вглиб території, яку ми тримаємо під контролем.

Наше завдання на цьому напрямку – стримувати і знищувати ворога на його землі», – йдеться в заяві Генштабу.

Про бої в Курській області розповіли в 95-ій окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ЗСУ:

«За два дні штурмових дій ворогу нічого не вдалося, окрім знищення своїх підрозділів і техніки, а це 28 одиниць техніки супротивника і понад 100 орків з 810 бригади морської піхоти рф. І ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.

Наші десантники відбили бажання росіян продовжувати штурм – орки почали відступати, але не у всіх це вийшло».

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Про це повідомили в ГУР.

Це сталося в ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі «Клин-5». Згорілий ворожий гелікоптер належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації рф.

Втрати ворога на ранок 11 листопада 2024 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу і техніки російських загарбників.

Минулої доби втрати російських загарбників становили 1770 окупантів.

Також наші воїни знешкодили: