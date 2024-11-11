Новости Одессы и Одесской области

Выполняя задание в Курской области, погиб воин из Болградской громады

Выполняя задание в Курской области, погиб воин из Болградской громады

Наши Защитники в сверхтяжелых условиях продолжают давать достойный отпор оккупантам. Многим это стоит жизни… В Курской области рф погиб житель с. Тополиное Болградской громады Максим Бербет. 

Об этом сообщили в Болградской районной госадминистрации.

Солдат Бербет Максим Александрович погиб 8 ноября 2024 года во время выполнения боевых задач на Курском направлении. Воину было 34 года.

У защитника остались мать, брат и сестра.

Максим Бербет

«Цена, которую платят украинцы за право на жизнь собственную и своего государства, никогда не будет забыта. Она необъятно высока. Она болезненная и горькая. Она стучит в окна всему человечеству, указывая на истинные мотивы и планы врага — выжечь дотла украинскую землю и украинскую нацию как таковую», — подчеркнули в Болградской РГА.

10 ноября в городе Пивденном (Южном) Одесской области простились с 20-летним жителем села Сычавка Денисом Бордюжей, который погиб в Донецкой области.

А 5 листопада Південний попрощався з захисником України Миколою Березовським.

Также в боях под Покровском погиб житель села Прибрежное Белгород-Днестровского района Лазарь Дицан. Воину было 25 лет.

 

 

 

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