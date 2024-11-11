Выполняя задание в Курской области, погиб воин из Болградской громады

Об этом сообщили в Болградской районной госадминистрации.

Солдат Бербет Максим Александрович погиб 8 ноября 2024 года во время выполнения боевых задач на Курском направлении. Воину было 34 года.

У защитника остались мать, брат и сестра.

«Цена, которую платят украинцы за право на жизнь собственную и своего государства, никогда не будет забыта. Она необъятно высока. Она болезненная и горькая. Она стучит в окна всему человечеству, указывая на истинные мотивы и планы врага — выжечь дотла украинскую землю и украинскую нацию как таковую», — подчеркнули в Болградской РГА.

10 ноября в городе Пивденном (Южном) Одесской области простились с 20-летним жителем села Сычавка Денисом Бордюжей, который погиб в Донецкой области.

А 5 листопада Південний попрощався з захисником України Миколою Березовським.

Также в боях под Покровском погиб житель села Прибрежное Белгород-Днестровского района Лазарь Дицан. Воину было 25 лет.