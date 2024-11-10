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Віддав життя за Україну: у Південному проводили в останню путь 20-річного солдата

Віддав життя за Україну: у Південному проводили в останню путь 20-річного солдата

У місті Південному Одеському області попрощалися з жителем села Сичавка Южненської громади Денисом Бордюжею – військовим, який віддав своє життя за Україну.

Про це повідомили у Южненській міській раді.

Денис Бордюжа був солдатом 1 відділення кулеметного взводу в/ч А4991. Молодий захисник загинув під час виконання бойового завдання 31 березня 2024 року поблизу Новомихайлівки Донецької області. Йому було лише 20 років.

Загиблий Захисник Денис Бордюжа

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На церемонії прощання були присутні рідні, близькі загиблого бійця, а також представники міської влади та небайдужі мешканці громади.

За словами міського голови Володимира Новацького, за час війни Южненська громада втратила 68 своїх захисників.

«Ми втрачаємо найдорожче нашу молодь, нашу надію на майбутнє. Денисе, твоя прекрасна посмішка, сяючі очі, що випромінювали світло і добро, твоя людяність, твоя щирість, твій героїзм назавжди закарбується в нашій пам’яті. Неможливо дібрати слів, щоб висловити тобі свою шану та вдячність за захист, за твою сміливість і відданість, за твою відвагу, з котрою ти мужньо йшов захищати нашу державу. Ти був героєм на землі, став янголом у небі. Вічна та світла пам’ять герою України. Навіки в строю», – сказала на церемонії прощання директор Сичавської гімназії.

5 листопада Південний попрощався з захисником України Миколою Березовським.

А 28 жовтня в Южненській громаді проводили в останню путь військовослужбовця ЗСУ Андрія Проненка.

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