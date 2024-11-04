Новости Одессы и Одесской области

Защитник из Одесской области погиб на Курском направлении

Защитник из Одесской области погиб на Курском направлении

Во вторник, 5 ноября, Пивденный попрощается с погибшим на фронте Защитником Украины Николаем Михайловичем Березовским. В громаде объявлен траур.

Об этом сообщает городской совет города Пивденный (Южный).

Стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты Николай Березовский погиб 27 октября 2024 года во время артиллерийского обстрела на позиции в районе н.п. Ольговка Курской области рф.

Николай Березовский

Воина похоронят в Пивденном. 5 ноября в громаде объявлено Днем траура, на админзданиях будут приспущены государственные флаги.

Место и время прощания с погибшим не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате вражеских обстрелов.

Ранее в Пивденном простились с погибшим на фронте солдатом ВСУ Андреем Проненко  и сапером инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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