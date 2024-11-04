Защитник из Одесской области погиб на Курском направлении

Об этом сообщает городской совет города Пивденный (Южный).

Стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты Николай Березовский погиб 27 октября 2024 года во время артиллерийского обстрела на позиции в районе н.п. Ольговка Курской области рф.

Воина похоронят в Пивденном. 5 ноября в громаде объявлено Днем траура, на админзданиях будут приспущены государственные флаги.

Место и время прощания с погибшим не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате вражеских обстрелов.

Ранее в Пивденном простились с погибшим на фронте солдатом ВСУ Андреем Проненко и сапером инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.