Защитник из Одесской области погиб на Курском направлении

Во вторник, 5 ноября, Пивденный попрощается с погибшим на фронте Защитником Украины Николаем Михайловичем Березовским. В громаде объявлен траур.
Об этом сообщает городской совет города Пивденный (Южный).
Стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты Николай Березовский погиб 27 октября 2024 года во время артиллерийского обстрела на позиции в районе н.п. Ольговка Курской области рф.
Воина похоронят в Пивденном. 5 ноября в громаде объявлено Днем траура, на админзданиях будут приспущены государственные флаги.
Место и время прощания с погибшим не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате вражеских обстрелов.
Ранее в Пивденном простились с погибшим на фронте солдатом ВСУ Андреем Проненко и сапером инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.