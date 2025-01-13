Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК і СП.
Олександр Говденко служить у лавах легендарної 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з вересня 2024 року.
15 листопада 2024 року боєць, виконуючи бойове завдання на одній із передових позицій біля села Антонівка Донецької області, зумів завчасно помітити рух ворожої штурмової групи. Олександр проявив неабияку холоднокровність і рішучість – не зволікаючи, вступив у бій із переважаючим ворогом.
Під час стрілецького бою Олександр Говденко ліквідував трьох російських штурмовиків, іншим довелося відступити. Таким чином штурм було відбито, а позицію – збережено.
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