Траур у Південному: до рідного дому “на щиті” повернувся молодий Захисник

Вівторок, 10 грудня, у Південному оголошено Днем жалоби. Громада прощається із 22-річним захисником України Тимуром Ілліним.
Як повідомили в громаді Південного, стрілець стрілець стрілецької роти Тимур Ільїн загинув 1 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі с.Ямполівка Краматорського району Донецької області.
10 грудня в громаді оголошено Днем жалоби. На знак скорботи в громаді будуть приспущені Державні Прапори на будинках і спорудах. О 10:00 жителів просять вшанувати пам’ять загиблого воїна хвилиною мовчання.
Місце і час прощання незмінне, але не публікується з метою безпеки.
Читайте також: