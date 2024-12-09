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Траур у Південному: до рідного дому “на щиті” повернувся молодий Захисник

Траур у Південному: до рідного дому “на щиті” повернувся молодий Захисник

Вівторок, 10 грудня, у Південному оголошено Днем жалоби. Громада прощається із 22-річним захисником України Тимуром Ілліним.

Як повідомили в громаді Південного, стрілець стрілець стрілецької роти Тимур Ільїн загинув 1 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі с.Ямполівка Краматорського району Донецької області.

Тимур Ільїн

10 грудня в громаді оголошено Днем жалоби. На знак скорботи в громаді будуть приспущені Державні Прапори на будинках і спорудах. О 10:00 жителів просять вшанувати пам’ять загиблого воїна хвилиною мовчання.

Місце і час прощання незмінне, але не публікується з метою безпеки.

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