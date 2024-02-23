Трофеї Чорного моря: російські кораблі, які потопили і пошкодили ЗСУ за два роки війни

Військова статистика говорить, що за два роки війни українська армія змогла пошкодити або потопити понад 20 бортів окупантів. Ми пропонуємо пригадати хронологію найвідоміших підбитих російських ракетоносців, десантних кораблів, крейсерів і флагманів.

Березень 2022 року: великий десантний корабель “Саратов”

Не всі згадають, але перший корабель російського флоту, який потопили ЗСУ був – великий десантний корабель “Саратов”. Це сталося 24 березня 2022 року. Судно знищили ракетним ударом в окупованому Бердянську. У 2008 році “Саратов” брав участь у “визвольних” боях із грузинськими катерами біля берегів Грузії, і, звісно, в анексії українського Криму 2014 року. До речі, під час ліквідації “Саратова” нашими були обстріляні й інші “гіганти” Чорноморського флоту РФ – “Новочеркасск”, “Цезар Куніков” і “Орск”.

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Квітень 2022 року: крейсер “Москва”

Ракетний крейсер “Москва” був найбільшим кораблем російського флоту в Чорному морі. Знаменитий флагман брав участь у багатьох “визвольних операціях”. Спочатку у військових конфліктах у Грузії 2008 року і в Сирії 2015 року, а пізніше в блокаді українського флоту в Криму. У перші дні повномасштабного вторгнення екіпаж ракетоносця захопив острови Зміїний. Тоді орки прийняли на свою адресу пророче послання, що стало символом українського опору: “Російський військовий корабель, іди на…”. За два місяці, 14 квітня 2022 року, крейсер атакувала протикорабельна ракета українського виробництва “Нептун”, після чого “Москва” “тріумфально” пішла під воду.

Червень 2022 року: буксир “Рятувальник Василь Бех”

Влітку 2022 року, у самий розпал боїв за острів Зміїний, російський флот знову “пішов у мінус”. Цього разу, 17 червня 2022 року, в акваторії Чорного моря нашими військами було ліквідовано буксир “Рятувальник Василь Бех”. Судно транспортувало на острів боєприпаси, потужне озброєння та окупантів. За повідомленням Одеської обласної військової адміністрації, човен підбили американською ракетою “Гарпун”. Того ж дня корабель і частина екіпажу пішли на дно. А 30 червня, після активної бойової атаки з боку України, всі орки втекли з острова Зміїний.

Жовтень 2022 року: фрегат “Адмірал Макаров”

Наступною ціллю наших військ став багатоцільовий ракетний корабель “Адмірал Макаров”. На початку війни фрегат взяв участь у вторгненні в Україну. Тоді з нього активно обстрілювали інфраструктуру в Одеській області. Влітку цього року окупанти пустили ракету по Вінниці, унаслідок чого загинуло 27 людей. Після потоплення крейсера “Москва”, “Адмірал Макаров” став новим флагманом окупантського флоту в Чорному морі. Але 29 жовтня 2022 року корабель був атакований нашими безпілотниками в бухті Севастополя. За оцінками військових судно отримало “суттєві пошкодження”.

Серпень 2023 року: великий десантний корабель “Оленегорский горняк”

Це судно також було підбито безпілотниками, але цього разу не в Криму, а в бухті Новоросійська. Атака надводних дронів сталася 4 серпня 2023 року, внаслідок чого корабель із близько 100 осіб екіпажу на борту отримав серйозну пробоїну. Перед повномасштабним вторгненням окупанти перекинули “Оленегорський гірник” в акваторію Чорного моря, бо планувала проводити десантні операції на півдні України. Наразі десантний корабель не боєздатний.

Вересень 2023 року: підводний човен “Ростов-на-Дону”

Не залишилися в цій війні поза увагою і російські підводні човни, які також обстрілювали ракетами мирні українські міста. Так, у ніч на 13 вересня 2023 року, підводний човен “Ростов-на-Дону” став черговою ціллю для ЗСУ. Через прямий ракетний удар і подальшу пожежу субмарина отримала серйозні пошкодження. До речі, військові експерти зазначають, що це перший в історії випадок, коли підводний човен вразили крилатою ракетою.

Листопад 2023 року: малий ракетоносець “Аскольд”

Восени ліквідація ворожих кораблів тривала. Так, 4 листопада 2023 року українські військові сили вдало відпрацювали по морській та портовій інфраструктурі в окупованій Керчі. У результаті атаки було уражено новий російський морський корвет “Аскольд”. Пошкодження корабля підтвердили навіть у Росії, заявивши, що “Аскольд” атакувало 15 українських ракет, а вони, звісно, їх успішно збили.

Грудень 2023 року: великий десантний корабель “Новочеркаськ”

У ніч на 26 грудня 2023 року на дно пішла ще одна знаменитість Чорноморського флоту РФ – великий десантний корабель “Новочеркасск”. Його знищили ЗСУ крилатими ракетами у феодосійському порту. Судно призначалося для висадки морського десанту, на перекидання морем військ і вантажів. Також транспортувало різні види бронетехніки, включно з танками. За версією української розвідки, в останній день на кораблі перебували боєприпаси або дрони “Шахед”.

Лютий 2024 року: великий десантний корабель “Цезар Куніков”

Два тижні тому, 14 лютого 2024 року, поблизу узбережжя Алупки наші бійці з другої спроби атакували морськими дронами десантник “Цезар Куніков”. Унаслідок атаки судно зазнало критичних пошкоджень і затонуло. “Цезар Куніков” – один із великих десантних кораблів російського флоту. Він брав участь у бойових діях і активно переправляв зброю між Новоросійськом і Кримом. Символічно, що дата ліквідації ворожого корабля збіглася з датою смерті офіцера Цезаря Кунікова (14 лютого 1943 року), на честь якого він і був названий.