Ситуація на фронті на ранок суботи, 8 лютого 2025 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 123 бойові зіткнення. Напередодні противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБів (керованих авіабомб – ред.) та застосував 2170 дронів-камікадзе. Крім того, здійснив понад п’ять тисяч трьохсот обстрілів, з них 127 – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Агресор наносив авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Писарівка, Плоске, Басівка, Петропавлівка, Зелений Гай, Піщане, Сіверськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Олексіїво-Дружківка, Олександропіль, Катеринівка, Розлив, Новосілка, Новодарівка та Гуляйполе.

На самому гарячому напрямку – Покровському – наші захисники зупинили 30 штурмових та наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Луч, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

У зоні проведення спецоперації в Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 – з РСЗВ.

Мінус 67 «шахедів» у небі над Україною

За повідомленням Повітряних сил, у ніч проти 8 лютого противник атакував Україну 139 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок суботи підтверджено збиття 67-ми «шахедів» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

71 ворожого безпілотника-імітатора локаційно втрачено без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона

Рано-вранці 8 лютого, близько 6:30 росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона. В результаті пошкоджено кілька будинків, один спалахнув. Поранено трьох людей, у тому числі 11-річного хлопчика.

На місці побувала група екстреного реагування Херсонської міської військової адміністрації. Надали консультації постраждалим. Організували першочергові заходи щодо ліквідації наслідків чергового теракту оккупантів», – повідомив голова Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.

Втрати ворога на ранок 8 лютого 2025 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему противника.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу», – наголошується в повідомленні Генштабу.

У мережі також повідомляють про удар по штабу оккупантів у Донецькій області. Українські військовослужбовці завдали удару по розташуванню російських окупаційних військ у місті Селидове Донецької області. За попередніми даними, метою атаки став штаб 35-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Внаслідок удару могли загинути офіцери російської армії.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили:

6 танків;

22 бойові броньовані машини;

35 артилерійських систем;

дві РСЗВ;

102 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

95 одиниць автомобільної техніки окупантів.

«Путін не хоче переговорів»

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії оцінили перспективи завершення війни в Україні.

Як заявив в інтерв’ю виданню The Guardian глава МЗС Девід Леммі, на цьому етапі бої, швидше за все, продовжуватимуться – незважаючи на обіцянку нової адміністрації США виступити посередником і бажання американського голови Дональда Трампа якнайшвидше закінчити війну.

«Я не впевнений, що нам лишилося кілька тижнів до мирних переговорів. І я говорю це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що путін не виявляє абсолютно ніякого бажання вести переговори і покласти край цій війні», – заявив Леммі.

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