Знакова фраза Романа Грибова, яка прозвучала у відповідь на ультиматум російських військових під час штурму острова Зміїний, встановила національний рекорд. У січні 2025 року офіційно зафіксовано понад 28 мільйонів її згадок у медіа та соцмережах, пише РБК-Україна.

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Як захищали Зміїний – спогади Романа

Роман Грибов родом із Золотоноші, що на Черкащині. У 2018 році він підписав контракт і став морським піхотинцем в одеській 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Напередодні повномасштабного російського вторгнення Романа відправили на острів Зміїний. Грибов зізнається, що 24 лютого 2022 року назавжди закарбувалося в його пам’яті.

«Близько 6 ранку ми здалеку побачили перший корабель. Коли він наблизився, зрозуміли, що це знаменитий крейсер «Москва», а зліва від нього був їхній десантний корабель «Василь Биков». До обіду вони дали коридор для того, щоб евакуювати цивільних, які займалися обслуговуванням на острові. Коли їх евакуювали, крейсер «Москва» завдав першого шквального удару. Через годину по нас почала працювати їхня авіація. Проти крейсера ми не могли зробити взагалі нічого», – згадував потім Роман.

Фраза, яка стала одним із символів опору на початку повномасштабної війни, пролунала вранці у відповідь на пропозицію росіян здатися.

Після тривалих обстрілів близько 17.00 українське військове керівництво вирішило скласти зброю, щоб зберегти життя особового складу. Захисники Зміїного потрапили в полон. 24 березня 2022 року частину захисників Зміїного, зокрема й Романа, обміняли.

Нині Роман Грибов продовжує служити в 35-й бригаді морської піхоти.

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