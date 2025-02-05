Атака Пивденного 5 февраля 2025
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік. Місцеві паблики повідомляють, що йому відірвало ногу та голову.

Ще один чоловік отримав поранення і зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. У момент прильоту обидва випадково проходили поряд із будинком.

На місці працюють екстрені служби.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою