За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік. Місцеві паблики повідомляють, що йому відірвало ногу та голову.
Ще один чоловік отримав поранення і зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. У момент прильоту обидва випадково проходили поряд із будинком.
На місці працюють екстрені служби.
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