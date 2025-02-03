Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів з Україною, Росією і «різними сторонами». Про це глава Білого дому заявив у неділю, 2 лютого, передає CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією», – сказав він журналістам.

Також спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є «надійний план».

При цьому Келлог попередив, що обом сторонам доведеться піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання. Зеленський, за словами Келлога, вже «дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо землі. І Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції», – сказав Келлог.

«Ми збираємося провести обговорення з усіма з часом, і, можливо, в найближчому майбутньому», – додав спецпредставник Трампа.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США і Росією щодо війни в Україні було б «дуже небезпечним». За його словами, за столом переговорів мають бути США, Україна, Росія і представники ЄС.

Про ситуацію на фронті на ранок 3 лютого 2025 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора в бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Луча, Котлярівки, Олексіївки, Дачного і Улаклів.

На Курському напрямку минулої доби наші захисники відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійські обстріли, з них два – з реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ.

Наслідки нічної повітряної атаки по Україні

У ніч на 3 лютого 2025 року противник атакував 71-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми БпЛА. Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

У Черкаському районі Черкаської області уламками пошкоджено вікна в чотирьох житлових будинках. Як зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, мешканцям буде надано відповідну допомогу.

У Харківській ОВА повідомили, що перед північчю, о 23:43, у селі Золочів Богодухівського району російський «шахед» унаслідок влучання пошкодив дах комунального навчального закладу.

У РФ повідомляють про нічну атаку дронів

Цієї ночі дрони атакували об’єкти у Волгоградській та Астраханській областях, зокрема на газопереробний і нафтопереробний заводи. Російське МО заявляє про знищення 70 БПЛА в різних регіонах.

«Атаковано Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об’єктів рф, що забезпечує переробку газового конденсату і виробництво бензину, дизельного палива і не тільки. Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери», – прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

У Волгоградській області під удар потрапив нафтопереробний завод, повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він стверджує, що на території підприємства сталися загоряння, які було швидко загашено, ніхто не постраждав.

Місцеві жителі повідомили про щонайменше 10 вибухів. У кількох районах повідомляли про відключення світла. Імовірно, була спроба атакувати місцевий НПЗ, що належить «лукойлу», зазначає ASTRA. І за даними Baza метою БПЛА став завод під Волгоградом, що належить «Лукойлу».

Керівник ЦПД також повідомив про «евакуацію з Оренбурзького газопереробного заводу через повітряну загрозу».

«Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробці природного газу і газового конденсату. Його продукція охоплює природний газ, елементарну сірку, пропан, бутан, суміші скраплених газів та інші компоненти, що використовуються в нафтохімічній промисловості. Скраплені гази можуть застосовуватися у військових галузях, включно з виробництвом палива, хімічних компонентів і матеріалів для військової техніки», – зазначив Коваленко.

Втрати ворога на ранок 3 лютого

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1300 окупантів.



Втрати ворожої техніки за добу: