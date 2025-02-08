Ситуация на фронте на утро субботы, 8 февраля 2025

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБов (управляемых авиабомб – ред.) и применил 2170 дронов-камикадзе. Кроме того, совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 127 – из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писаревка, Плоске, Басовка, Петропавловка, Зеленый Гай, Песчаное, Северск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Александрополь, Екатериновка, Разлив, Новоселка, Новоселка, Новодаровка и Гуляйполе.

На самом горячем направлении – Покровском – наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

В зоне проведения спецоперации в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 – из РСЗО.

Минус 67 «шахедов» в небе над Украиной

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 8 февраля противник атаковал Украину 139 ударным беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро субботы подтверждено сбитие 67-ми «шахедов» и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

Оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона

Ранним утром 8 февраля, около 6:30 россияне ударили по жилым кварталам Херсона. В результате повреждены несколько домов, один загорелся. Ранены три человека, в том числе 11-летний мальчик.

«На месте побывала группа экстренного реагирования Херсонской городской военной администрации. Предоставили консультации пострадавшим. Организовали первоочередные мероприятия по ликвидации последствий очередного теракта окупантов», – сообщил глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.

Потери врага на утро 8 февраля 2025

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему противника.

«Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу», – отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

В сети также сообщают об ударе по штабу оккупантов в Донецкой области. Украинские военнослужащие нанесли удар по расположению российских оккупационных войск в городе Селидово Донецкой области (см. верхнее фото). По предварительным данным, целью атаки стал штаб 35-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

В результате удара могли погибнуть офицеры российской армии.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили:

6 танков;

22 боевых бронированных машины;

35 артиллерийских систем;

две РСЗО;

102 БпЛА оперативно-тактического уровня;

95 единиц автомобильной техники оккупантов.

«Путин не хочет переговоров»

В Министерстве иностранных дел Великобритании оценили перспективы завершения войны в Украине.

Как заявил в интервью изданию The Guardian глава МИД Дэвид Лемми, на этом этапе бои, скорее всего, будут продолжаться – несмотря на обещание новой администрации США выступить посредником и желание американского главы Дональда Трампа поскорее закончить войну.

«Я не уверен, что нам осталось несколько недель до мирных переговоров. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, состоит в том, что путин не проявляет абсолютно никакого желания вести переговоры и положить конец этой войне», – заявил Лемми.

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