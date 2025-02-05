Нагадаємо, про своє бажання здати депутатський мандат відомий одесит повідомив заздалегідь. Своє рішення він пояснив втомою та бажанням зосередитися на творчості.

Депутати підтримали рішення свого колеги та проголосували за дострокове припинення повноважень депутата Одеської міської ради VIII скликання Олега Філімонова.

Сам шоумен у своєму прощальному слові подякував депутатам Одеської міськради за плідну співпрацю. Крім того, він докладно розповів про свій життєвий шлях і, користуючись нагодою, запросив депутатів на свої концерти.

«Все моє життя, починаючи з 16 років, присвячене Одесі. Тут я навчався, одружився вперше, потім другий, цього разу вдало, писав дисертації та залишив свою посаду в університеті, пішов на телебачення, одержав усі можливі нагороди, став Народним артистом України. Я дуже вдячний цьому досвіду у сесійній залі. Приходьте на мої концерти», – заявив Олег Філімонов.

Хто саме займе місце артиста наразі невідомо.

Олег Філімонов обирався до міськради від президентської партії «Слуга народу» у 2020 році. Він йшов під першим номером і саме його слуги висунули кандидатом у мери Одеси. За результатами голосування він посів четверте місце після Геннадія Труханова, Миколи Скорика та Петра Обухова.

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Джерело: Думська