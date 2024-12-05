Одеса затвердила бюджет на 2025 рік: головні цифри та плани

Бюджет 2025 року передбачає збільшення видатків на 5,3% порівняно з попереднім роком. Зокрема, 1 675,8 млн грн буде спрямовано до резервного фонду. Значна увага приділяється відновленню інфраструктури: 92 млн грн виділено на ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Енергетика також залишається одним із ключових напрямків. Одеська міська рада продовжує фінансувати стабільність енергосистеми міста, зокрема, за рахунок монтажу когенераційних машин, сонячних станцій і генераторів, наданих міжнародними партнерами.

На освіту виділено близько 3,5 млн грн для оплати праці фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Це забезпечує безкоштовне надання послуг сім’ям із дітьми з інвалідністю, а також стабільність виплат для педагогів.

Соціальний захист охоплює підтримку ветеранів, розвиток медицини та цифрової інфраструктури. Крім того, плануються витрати на проєкти, пов’язані з європейською інтеграцією.

Окремо міська рада ухвалила зміни до Міської цільової програми розвитку освіти, які передбачають додаткове фінансування освітніх проєктів.

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