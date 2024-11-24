Відключення світла в Одесі 24 листопада: що змінилося у графіках

Нагадаємо, раніше планувалося, що сьогодні по країні діятиме одна черга відключень, і діятимуть вони в проміжку між 14:00 та 18:00 годинами.

Але сьогодні вранці, 24 листопада, від «Укренерго» надійшли нові команди, згідно з якими обсяг відключень на сьогоднішній день зменшився, і в ДТЕК оновили графіки:

Водночас, споживачів просять не включати кілька потужних приладів одночасно до 22:00 години.

Обмеження в подачі електроенергії було введено для стабілізації енергосистеми країни тиждень тому після російського масованого ракетно-дронового удару по Україні 17 листопада. Найбільше постраждали від цього удару Одеса та Одеська область.