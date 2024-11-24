Отключения света в Одессе 24 ноября: что изменилось в графиках

Напомним, ранее планировалось, что сегодня по стране будет действовать одна очередь отключений, и действовать они будут в промежутке между 14:00 и 18:00 часами.

Но сегодня утром, 24 ноября, от «Укрэнерго» поступили новые команды, согласно которым объем отключений на сегодняшний день уменьшился, и в ДТЭК обновили графики:

В то же время потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00 часов.

Ограничения в подаче электроэнергии были введены для стабилизации энергосистемы страны неделю назад после российского массированного ракетно-дронового удара по Украине 17 ноября. Наиболее пострадали от этого удара Одесса и Одесская область.