Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 24 ноября: что изменилось в графиках

Отключения света в Одессе 24 ноября: что изменилось в графиках

По информации компании «Укрэнерго», сегодня, в воскресенье, 24 ноября 2024 года, меры ограничения потребления электроэнергии досрочно отменены во всех регионах страны, в том числе и в Одесской области.

Напомним, ранее планировалось, что сегодня по стране будет действовать одна очередь отключений, и действовать они будут в промежутке между 14:00 и 18:00 часами.

Но сегодня утром, 24 ноября, от «Укрэнерго» поступили новые команды, согласно которым объем отключений на сегодняшний день уменьшился, и в ДТЭК обновили графики:

Отключения света в Одессе 24 ноября, новый график

В то же время потребителей просят не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00 часов.

Ограничения в подаче электроэнергии были введены для стабилизации энергосистемы страны неделю назад после российского массированного ракетно-дронового удара по Украине 17 ноября. Наиболее пострадали от этого удара Одесса и Одесская область.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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