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Відключення світла в Одесі 24 листопада: коли їх чекати в неділю

Відключення світла в Одесі 24 листопада: коли їх чекати в неділю

Завтра, в неділю, 24 листопада, відключати світло будуть у проміжку між 14 і 18 годинами.

Про це повідомили в компанії Укренерго.

За інформацією енергетиків, відключати електроенергію по країні для стабілізації системи будуть у проміжку між 14:00 і 18:00. Іншими словами, буде діяти одна черга відключень.

Що таке черги відключень, ви можете прочитати, перейшовши за цим посиланням.

В Одесі та області відключення торкнуться не всіх споживачів, а тільки тих, хто відноситься до 4 з 6 груп.

Світла не буде:

  • 3 група – з 14 до 17;
  • 6 група – з 16 до 19.

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі, заповнивши цю форму:

приклад групи відключень

 

графік відключень 24 листопада

Графік відключень світла в Одесі 24 листопада.

В Укренерго пояснили, що причина тимчасового введення обмежень –пошкодження енергооб’єктів під час російського масованого ракетно-дронового удару по Україні 17 листопада.

Одеса і область постраждали від нього найбільше. Зараз аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Увага! Енергетики попереджають, що час обмежень може змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень в Одеському регіоні ви можете дізнатися на сайті “Одеського Життя”, у її соцмережах або телеграм-каналі.

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