Вибух біля дверей квартири: як мешканець Ананьєва сусідам помстився (відео)

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Інцидент трапився напередодні у місті Ананьїв біля вхідних дверей до однієї з квартир одноповерхового чотириквартирного житлового будинку. Про вибух повідомила власниця оселі.

На місці вибухотехніки виявили та вилучили уламки вибухонебезпечного предмета. Поліцейські встановили, що підірвав його знайомий співмешканця заявниці, який проживає у приватному будинку на сусідній вулиці. Після скоєного зловмисник втік до себе додому та закрився зсередини.

Для затримання підривника задіяли спецпідрозділ «КОРД». Вдома у затриманого знайшли та вилучили корпус ручної гранати РГД-5 та запал до нього, які, за попереднім висновком фахівців, належать до категорії бойових припасів.

Свій вчинок чоловік пояснив неприязними стосунками із мешканцем квартири.

На щастя, внаслідок вибуху гранати ніхто не постраждав. Порушника взято під варту. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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