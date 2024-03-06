Взрыв у дверей квартиры: как житель Ананьева соседям отомстил (видео)

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Инцидент случился накануне в городе Ананьев у входной двери в одну из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома. О взрыве сообщила хозяйка дома.

На месте взрывотехники обнаружили и изъяли обломки взрывоопасного предмета. Полицейские установили, что взорвал его знакомый сожителя заявительницы, проживающий в частном доме на соседней улице. После совершенного злоумышленник сбежал к себе домой и закрылся изнутри.

Для задержания подрывника задействовали спецподразделение «КОРД». Дома у задержанного нашли и изъяли корпус ручной гранаты РГД-5 и запал к нему, которые, по предварительному заключению специалистов, относятся к категории боевых запасов.

Свой поступок мужчина объяснил неприязненными отношениями с жителем квартиры.

К счастью, в результате взрыва гранаты никто не пострадал. Нарушитель заключен под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

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