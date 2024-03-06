Новости Одессы и Одесской области

Взрыв у дверей квартиры: как житель Ананьева соседям отомстил (видео)

Взрыв у дверей квартиры: как житель Ананьева соседям отомстил (видео)

В Одесской области полицейские задержали вооруженного мужчину, взорвавшего гранату возле квартиры соседей.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Инцидент случился накануне в городе Ананьев у входной двери в одну из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома. О взрыве сообщила хозяйка дома.

На месте взрывотехники обнаружили и изъяли обломки взрывоопасного предмета. Полицейские установили, что взорвал его знакомый сожителя заявительницы, проживающий в частном доме на соседней улице. После совершенного злоумышленник сбежал к себе домой и закрылся изнутри.

Для задержания подрывника задействовали спецподразделение «КОРД». Дома у задержанного нашли и изъяли корпус ручной гранаты РГД-5 и запал к нему, которые, по предварительному заключению специалистов, относятся к категории боевых запасов.

Свой поступок мужчина объяснил неприязненными отношениями с жителем квартиры.

К счастью, в результате взрыва гранаты никто не пострадал. Нарушитель заключен под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также: Вместо оплаты совершил взрыв: в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua