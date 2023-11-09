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Замість оплати вчинив вибух: на Одещині чоловік підірвав гранату в автівці

Замість оплати вчинив вибух: на Одещині чоловік підірвав гранату в автівці

На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в автівці, яку зупинив на трасі та попросив водія підвезти. Внаслідок вибуху є постраждалий.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, унаслідок вибуху постраждала одна людина.

На даний час правоохоронці встановили, що чоловік у військовій формі на трасі зупиняв попутний транспорт. Його підібрав водій вантажного автомобіля.

Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у водія та його пасажира гроші. Потім дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух.

Вибух гранати в автівці

Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія.

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Більш того, за інформацією правоохоронців, зловмисник втік з місця події. Аби його затримати оголосили спеціальну поліцейську операцію «Сирена».

Поліцейським вдалося затримати “мандрівника” та зараз з ним працюють слідчі, аби встановити всі обставини даної події.

Як повідомляють одеські телеграм-канали, подія сталася у Сергіївці та постраждав підліток 16-17 років. Його стан тяжкий. Водій та горе-попутник встигли вискочити з автомобіля. Затриманий 30-річний чоловік є колишнім військовим, який привіз гранату із фронту. Затримали його у власному будинку у с. Кулевча. Раніше він був судимий.

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