Під Одесою підірвали автомобіль з активістами: підозрюють теракт

Підрив автомобіля стався ввечері, 19 лютого. Від поліції поки що деталей події немає, подробиці обіцяють дати пізніше.

Повідомляється, що йдеться про замах на умисне вбивство, слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 і 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Житель Придністров’я організував теракт в Одесі

У регіональному управлінні ДСНС повідомили, що у палаючому мікроавтобусі “постраждали 2 особи, 1971 року народження та 1979 року народження, яких у важкому стані госпіталізовано до медзакладу”.

Заява Української добровольчої армії

Українська добровольча армія на своїй сторінці у facebook підтвердила особи постраждалих і заявила, що вибух її автомобіля, в якому перебував активіст “Правого сектору” Альберт Кручинін із дружиною Наталією, – це теракт.

“Сьогодні ввечері біля одного з військових об’єктів у передмісті Одеси було підірвано автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим і сестра – Альберт і Наталя Кручиніни. Просто зараз за їхні життя борються лікарі. На місці працює поліція”, – написали в УДА.

Там вважають, що це може бути наслідком діяльності російських ДРГ, тому оголосили винагороду за інформацію про можливих підривників.

“Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників і виконавців, зв’язатися з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність і винагороду в розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ”, – написали там.

Сергій Стерненко також висловив готовність долучитися до збору інформації про можливих злочинців.

“Я знаю Наталю та Альберта з 2014 року, вони дуже багато зробили як для Одеси, так і для української армії. Готовий надати від себе ще 10 000 доларів за інформацію”, – написав він.