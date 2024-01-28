На Одещині чоловік дістав гранату з кишені та вибухнув

Як повідомили в обласному управлінні поліції, інцидент стався в одному із приватних будинків у Савранській ОТГ у суботу, 27 січня. Мінно-вибухову травму отримав господар будинку, стан його важкий.

Слідчі попередньо встановили, що чоловік, перебуваючи вдома з гостем, вийняв з кишені предмет, схожий на гранату, і той вибухнув.

Під час обшуку, які провели в будинку чоловіка правоохоронці, виявили 89 набоїв різного калібру та залишки вибухового пристрою.

За фактом незаконного зберігання боєприпасів відкрито кримінальне провадження, в рамках якого призначено судові експертизи та проводяться інші слідчі дії.

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