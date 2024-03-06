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Одеський парк Савицького перетворили на звалище

Одеський парк Савицького перетворили на звалище

На території парку-пам’ятника садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк Савицького» в Одесі утворилося стихійне звалище. Після множинних звернень городян до екоінспекції сміття почали прибирати.

Як повідомляє у себе у Facebook Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, на адресу інспекції численні звернення від громадян щодо несанкціонованих звалищ надходять на адресу інспекції через електронний сервіс «ЕкоЗагроза».

Обстеживши територію парку в Одесі, фахівці інспекції зафіксували на території «Парку Савицького» (раніше – ім. Ленінського комсомолу), що розташований у районі Іванівського мосту, наявність численних звалищ побутових та будівельних відходів, вуличного сміття, залишків рослинності та іншого.

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«Відповідно до статті 38 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню»,

– наголошують екоінспектори.

Також повідомляється, що наразі комунальне підприємство «Міськзелентрест» розпочало роботу з ліквідації сміттєзвалищ на території парку-пам’ятника та приведення у належний стан об’єкту природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, ще в 2017 році одеський парк Савицького планувалося упорядкувати – тут збиралися відновити ставок та зелену зону, облаштувати місця відпочинку та розваг, майданчики для вигулу та дресирування собак, занять спортом, а також дитячі майданчики.

Як повідомлялося раніше, 21 лютого 2024 року в Одесі офіційно визнали скверами дві | зелених зони і визначили кордони ще трьом скверам.

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