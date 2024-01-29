Новини Одеси та Одеської області

У Южному розшукують жінку, яка краде квіти з Еспланади Пам’яті

У Южному розшукують жінку, яка краде квіти з Еспланади Пам’яті

У Южному відбувається акт вандалізму – на Еспланаді Пам’яті жінка краде квіти біля банерів із зображенням загиблих героїв. Відео з жінкою з’явилося на камерах зовнішнього спостереження. 

Про це повідомили волонтери “Незламні” на facebook-сторінці.

У повідомленні йдеться, що 27 січня до волонтерів звернулися родичі загиблих героїв. За їхньою інформацією, з Еспланади Памʼяті регулярно зникають квіти.

Коли вдалося переглянути камери відеоспостереження, то на записі помітили жінку, яка приходить та збирає біля банерів з фото загиблих захисників свіжі квіти.

На думку волонтерів, квіти вона може перепродавати.

Можливо хтось впізнав по одягу. Чи володіє будь-якою інформацією, будемо вдячні, –

звернулися волонтери до мешканців Южного по допомогу у пошуках.

Окрім того, волонтери написали заяву до поліції щодо пошуків жінки. Волонтери прагнуть, щоб винні були притягнуті до відповідальності.

Читати також: На Одещині підлітки хотіли сходити в туалет на Алеї Слави (відео)

Також “Незламні” звертаються до южненців з проханням не бути байдужими. І якщо хтось вчиняє підозрілі чи протиправні дії на Еспланаді Пам’яті, просять це фіксувати на фото чи відео та викликати поліцію.

Довідка.

Еспланада Пам’яті – в Южному на площі біля готелю “Еллада” волонтери з команди “Незламні” та небайдужі мешканці міста створили пам’ятне місце, де розташували світлини загиблих захисників України з Южного.

Її відкрили на День Захисників та Захисниць України у 2023 році.  На сьогодні Еспланада Пам’яті містить вже 45 світлин загиблих на війні воїнів з Южного.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати