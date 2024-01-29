У Южному розшукують жінку, яка краде квіти з Еспланади Пам’яті

Про це повідомили волонтери “Незламні” на facebook-сторінці.

У повідомленні йдеться, що 27 січня до волонтерів звернулися родичі загиблих героїв. За їхньою інформацією, з Еспланади Памʼяті регулярно зникають квіти.

Коли вдалося переглянути камери відеоспостереження, то на записі помітили жінку, яка приходить та збирає біля банерів з фото загиблих захисників свіжі квіти.

На думку волонтерів, квіти вона може перепродавати.

Можливо хтось впізнав по одягу. Чи володіє будь-якою інформацією, будемо вдячні, –

звернулися волонтери до мешканців Южного по допомогу у пошуках.

Окрім того, волонтери написали заяву до поліції щодо пошуків жінки. Волонтери прагнуть, щоб винні були притягнуті до відповідальності.

Також “Незламні” звертаються до южненців з проханням не бути байдужими. І якщо хтось вчиняє підозрілі чи протиправні дії на Еспланаді Пам’яті, просять це фіксувати на фото чи відео та викликати поліцію.

Довідка.

Еспланада Пам’яті – в Южному на площі біля готелю “Еллада” волонтери з команди “Незламні” та небайдужі мешканці міста створили пам’ятне місце, де розташували світлини загиблих захисників України з Южного.

Її відкрили на День Захисників та Захисниць України у 2023 році. На сьогодні Еспланада Пам’яті містить вже 45 світлин загиблих на війні воїнів з Южного.