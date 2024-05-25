Жінка справила потребу на площі у центрі Одеси та наругалася над прапором України (фото, відео)

Випадок, у який важко повірити, трапився в Одесі на Європейській площі (колишня Катерининська) вдень 24 травня 2024 року. Жінка справила природню потребу на газон і підтерлася прапорами України, на яких написані імена наших полеглих захисників.
Одесити облаштували на Європейській площі імпровізований меморіал на згадку про своїх земляків, які загинули, захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників. Краями круглого газону, що в центрі площі, встановили невеликі прапори України з іменами полеглих воїнів.
Якраз кілька таких прапорів нетвереза жінка і використовувала як туалетний папір після того, як справила потребу на газон.
Очевидці зняли те, що трапилося на відео, яке потрапило в місцеві телеграм-канали. Після цього на блюзнірство відреагували поліцейські. Вони оперативно розшукали хуліганку. Їй загрожує кримінальна відповідальність за наругу над державними символами та за хуліганство.
В обласній поліції повідомили, що за лічені години поліцейські встановили особу правопорушниці і розшукали її біля залізничного вокзалу. 28-річна жінка мала ознаки сп’яніння. Її доставили до територіального підрозділу поліції, де з нею працювали слідчі.
Їй загрожує кримінальна відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу України: наруга над державними символами та хуліганство.
Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці – до трьох років позбавлення волі.
Сама правопорушниця пояснила свій вчинок тим, що сильно захотіла в туалет і не змогла себе стримати.