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В Одесі хулігани розгромили підземний перехід (фото)

В Одесі хулігани розгромили підземний перехід (фото)

Сьогодні вночі в Одесі невідомі побили лампи та розмалювали стіни у підземному переході на вулиці Дальницькій.

За інформацією одеської мерії, акт вандалізму в підземному переході, розташованому за адресою вулиця Дальницька, 58, виявили сьогодні, 20 лютого, під час планового огляду підвідомчих територій, працівники КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство».

Акт вандалізму в одеському переході

В Одесі розмалювали підземний перехід data-lazy-srcset=

Вандали вночі пошкодили чотири лампи освітлення та залишили написи на стінах переходу.

В одеському переході "попрацювали" вандали

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Працівники підприємства вже відновили висвітлення цього підземного переходу.

Освітлення переходу, пошкоджене вандалами, відновили

Акт вандалізму в Одесі

Одеська мерія також звертається до мешканців та гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. А тих, хто став свідком вандалізму, просять повідомляти про це телефоном: 102 (поліція).

Нагадаємо, що згідно з Кримінальним кодексом України, за пошкодження комунального майна (стаття 194) та хуліганство (стаття 296) передбачено кримінальну відповідальність у вигляді штрафу чи громадських чи виправних робіт.

Ті ж дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше одеський художник Ярослав Войцеховський «промаркував» буквою Z пам’ятник маршалу Родіону Малиновському.

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Фото прес-служби Одеської міськради

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Редакція ПРОФІЛЬ

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