Соромно говорити: в Одесі розповіли про дику подію у трамваї

Одеські трамваї та тролейбуси далекі від ідеалу: пасажири постійно скаржаться на бруд у салонах, вікна та дахи, що протікають, зламані сидіння. Але й самі одесити часто додають до цього свою руку.

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» опублікувало фотофакти навмисного псування салонів трамваїв. А ще там розповіли про зовсім дивний витівок однієї з пасажирок.

Так, у новому вагоні 4046 трамваю “Одіссей” невідомі розмалювали сидіння та підлогу.

А інший інцидент у транспорті і зовсім викликав у транспортників здивування:

“А про другий інцидент, що стався у вагоні б/г 3003, що курсує 13-м маршрутом, навіть соромно розповідати. Під час руху вагона пасажирка біля кабіни водія здійснила акт дефекації”.

«Дайте відповідь на запитання «а про яку повагу в першу чергу до себе йде річ, коли ви самі користуючись транспортом псуєте його? Чи це такий спосіб виявити себе? Показати своє виховання?”. – обурюються співробітники підприємства та закликають свідків вандалізму не мовчати, а зупинити його.

Раніше “Одеське Життя” розповідала про інцидент на 6-й станції Люстдорфської дороги: там у вікно 3-го трамваю прилетів келих з-під пива.

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