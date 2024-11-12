В Охматдиті врятували маленького одесита з рідкісною патологією: дитина не могла їсти і дихати

Про це розповіли у фейсбук лікарні Охматдит.

Уперше в Україні фахівці Охматдиту зіткнулися з клефтом 2021 року. Патологія зустрічається всього в кількох новонароджених на сто тисяч. Немовлята страждають від того, що їжа та рідини можуть потрапляти в легені, а повітря – у шлунок. Марк став сьомим пацієнтом лікарні з такою проблемою, якому медики подарували шанс на здорове дитинство.

Мама дитини Лілія розповіла, що вже на 12 день після народження хлопчик почав відмовлятися від їжі, бліднув і задихався. Після встановлення попереднього діагнозу в одеській клініці, маленького Марка направили до Києва.

Команда фахівців лікарні діагностувала у пацієнта ущелину гортані, а також супутні проблеми – шлунково-стравохідний рефлюкс і трахеомаляцію, що робило ситуацію ще складнішою. Усе це потребувало розробки унікального багатоступеневого лікувального плану.

Першим етапом малюкові зробили операцію на шлунку, яка допомогла запобігти потраплянню їжі та шлункового соку в дихальні шляхи. Також встановили гастростому, щоб захистити дихальні шляхи від потрапляння їжі під час годування через рот.

Через місяць, коли дитина трохи зміцніла, фахівці провели аортопексію – операцію, під час якої великі судини, що тиснули на трахею, були зміщені. Таким чином хлопчик зміг нормально дихати.

Ці два етапи були підготовкою вже до радикальної операції для корекції розщілини гортані.

«З огляду на характер патології в Марка, – вона була на рівні гортані (тип ІІ), – виконали ендоскопічну операцію, без жодного зовнішнього розрізу. Це високотехнологічне втручання, яке зазвичай не проводиться в Україні, потребує спеціальної техніки. Потрібен операційний мікроскоп і спеціальні мікрохірургічні інструменти», – зазначив дитячий хірург, професор Євген Руденко.

Уже через 10 днів після операції Марка перевели на звичайне харчування через рот.

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