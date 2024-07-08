Російські терористи масово атакували міста України: у Києві ракета влучила в дитячу лікарню Охмадет – під завалами діти

Повітряні сили Збройних сил України 8 липня близько 10:00 попередили про рух кількох російських ракет. По всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Про звуки вибухів повідомлялося в Києві, Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі.



Приблизний маршрут ракет, які рашисти випустили сьогодні по українських містах.

У Києві під удар потрапила клініка “Охматдит”

У Києві вже відомо про 7 загиблих і 15 поранених, повідомляє влада міста.

У Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня “Охматдит”, є руйнування. Біля дитячої лікарні після ракетного удару стоїть багато машин швидкої допомоги.Зараз завали розбирають рятувальники, правоохоронці, лікарі та просто небайдужі люди. Іноді просять “хвилини тиші”, щоб почути тих, хто під завалами.

В “Охматдиті” прильотом зруйновані операційні, повідомляє лікар. У момент обстрілу проходили дві операції.

Пацієнтів евакуюють у комунальні лікарні міста, повідомив міський голова Володимир Кличко.

Загалом, за даними місцевої влади, падіння уламків ракет зафіксовано в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередні дані:

у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

у Дніпровському – горять уламки в житловій забудові.

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі;

також виникла пожежа в приміщенні одного з підприємств.

у Деснянському районі загоряння будинку.

10 загиблих у Кривому Розі

У Кривому Розі було кілька прильотів, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Керівник військової адміністрації міста – Олександр Вілкул – повідомив, що наразі відомо про 10 загиблих. Ще 31 – перебувають у лікарні з пораненнями.

“Кілька влучень. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений уже перебуває в лікарні, з них 10 важких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи”, – написав Вілкул.

У Покровську був приліт по підприємству

Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку російські окупанти здійснили в понеділок уранці по всій Україні.

Щонайменше 3 людини загинули від прильотів у Покровську, повідомляє Донецька ОВА.

“Є інформація про влучання в підприємство – саме на його території загинули троє чоловіків”, – розповів голова обладміністрації Вадим Філашкін.

Про 20 загиблих і близько півсотні поранених унаслідок ранкової масованої атаки росіян по Україні заявив керівник глава МВС Ігор Клименко.

“Сьогоднішній ранок вчергове довів, що росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни”, – написав він у телеграм.