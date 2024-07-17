Львівські медики врятували дворічну дівчинку з Одещини, ніжки якої “зварилися” в окропі

Нещасний випадок стався в березні, коли крихітка зайшла в домашню лазню з бойлером і відкрила кран на шлангу з гарячою водою. Під напором той почав “стрибати” і рясно поливати ноги дитини окропом. На плач прибігла мама, схопила доньку і помчала в лікарню.

Через надто глибокі опіки дитину з місцевої лікарні екстрено доправили до Одеси. А на 11-й день, через погіршення стану, Анічку скерували до Львова – до опікових хірургів.

Історію порятунку маленької пацієнтки Анічки розповіли медики Дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові.

“Дівчинка поступила в дуже важкому стані: глибокі опіки стоп, правої гомілки та стегон. А пальчики були некротизовані, тобто всі тканини й кістки буквально “зварилися” в окропі й були мертвими. Ще тоді наші фахівці побачили, що їх не вдасться врятувати, а боротьба за інші уражені ділянки буде складною і тривалою”, – кажуть львівські хірурги.

Аби максимально видалити мертві тканини, які несли смертельну небезпеку, медикам довелося повністю ампутувати два пальчики на нозі, а решту – з частковим збереженням фаланг.

Під час однієї з операцій на пошкодженій нозі почало відкриватися ахіллове сухожилля, а пересадка шкіри на цю ділянку неможлива.

“Саме воно відповідає за рухи стопами. Дитина могла втратити здатність повноцінно рухати стопами. Тоді ми вирішили застосувати BTM-покриття. Це унікальний синтетичний матеріал, який проростає власними судинами пацієнта і стає його новою дермою. Його ми накладали на стопи та стегно дитини”, – розповідає фахівець Лікарні Святого Миколая.

За словами медиків, раніше ВТМ-покриття в Україні не застосовували через його високу вартість. Однак це стало можливим завдяки проєкту Re:burn, який фінансується урядом Тайваню.

Наразі відновленням Анічки займаються фізтерапевти та психологи. Далі родина планує поїздку за кордон.