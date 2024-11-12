Новости Одессы и Одесской области

В Охматдете спасли маленького одессита с редкой патологией: ребенок не мог есть и дышать

В Охматдете спасли маленького одессита с редкой патологией: ребенок не мог есть и дышать

Специалисты Охматдета спасли маленького Марка из Одессы с чрезвычайно редкой патологией — клефтом. Мальчик родился с пороком, который сопровождается серьезными проблемами с дыханием и питанием.

Об этом рассказали в фейсбук больницы Охматдет.

Впервые в Украине специалисты Охматдета столкнулись с клефтом в 2021 году. Патология встречается всего у нескольких новорожденных на сто тысяч. Младенцы страдают от того, что пища и жидкости могут попадать в легкие, а воздух — в желудок. Марк стал седьмым пациентом больницы с такой проблемой, которому медики подарили шанс на здоровое детство.

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Мама ребенка Лилия рассказала, что уже на 12 день после рождения мальчик начал отказываться от еды, бледнел и задыхался. После установления предварительного диагноза в одесской клинике, маленького Марка направили в Киев.

охматдит

Команда специалистов больницы диагностировала у пациента расщелину гортани, а также сопутствующие проблемы — желудочно-пищеводный рефлюкс и трахеомаляцию, что делало ситуацию еще более сложной. Все это потребовала разработки уникального многоступенчатого лечебного плана.

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Первым этапом малышу сделали операцию на желудке, которая помогла предотвратить попадание пищи и желудочного сока в дыхательные пути. Также установили гастростому, чтобы защитить дыхательные пути от попадания пищи при кормлении через рот.

охматдит

Через месяц, когда ребенок немного окреп, специалисты провели аортопексию — операцию, во время которой крупные сосуды, которые давили на трахею, были смещены. Таким образом мальчик смог нормально дышать.

Эти два этапа были подготовкой уже к радикальной операции для коррекции расщелины гортани.

«Учитывая характер патологии у Марка, — она была на уровне гортани (тип ІІ), — выполнили эндоскопическую операцию, без всякого внешнего разреза. Это высокотехнологичное вмешательство, которое обычно не проводится в Украине, требует специальной техники. Нужен операционный микроскоп и специальные микрохирургические инструменты», — отметил детский хирург, профессор Евгений Руденко.

Уже через 10 дней после операцию Марка перевели на обычное питание через рот.

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