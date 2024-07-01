Органи донора з Одеської області гелікоптером доправили до Вінниці: врятовано трьох пацієнтів (відео)

Органи донора з Одеської області гелікоптером доправили до Вінниці: врятовано трьох пацієнтів (відео)

У лікарні в Одеській області 41-річний чоловік став посмертним донором органів для трьох людей. Ними виявилися багатодітна мати, якій успішно провели трансплантацію серця, та чоловік і жінка, яким пересадили нирки.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації.

У Роздільнянській лікарні команда трансплантологів із Національного інституту Амосова спільно з колегами з Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова провели експлантацію органів у померлого пацієнта. М.І. Пирогова провели експлантацію органів у померлого пацієнта. У такий спосіб вони подарували шанс на друге життя матері шістьох дітей, чоловікові та жінці, яким успішно трансплантували нирки.

Читайте також: В Одесі вже втретє успішно пересадили серце (фото)

пересадка органів

Посмертним донором став 41 річний пацієнт з Одеської області, родичі якого прийняли вольове рішення.

Медики розповіли, що 27 червня 2024 року чоловіка госпіталізували з гострим порушенням мозкового кровообігу та масивним внутрішньомозковим крововиливом. На жаль, всупереч проведеному лікуванню та після скликання двох консиліумів, було діагностовано смерть мозку. Медицина в таких випадках безсила.

Після висновку фахівців, трансплант-координатор розпочав бесіду з родичами, які дали згоду на донорство померлого пацієнта.

пересадка органів

Донорський орган знаходився за сотні кілометрів від лікарні і, з огляду на терміни його “збереження”, доставка автомобільним транспортом була неможлива.

Як повідомили в Національній поліції України, співробітники Центру авіаційного забезпечення поліції вертольотом у супроводі двох медпрацівників доправили до вінницької лікарні донорське серце для пересадки 54-річній жінці – матері шістьох дітей.

Завдяки професійним та оперативним діям екіпажу донорський орган доставлено до медичного закладу за 1 годину 28 хвилин.

Пересадку серця та нирок провели у Вінницькій обласній лікарні імені М. І. Пирогова. І вже сьогодні жінка продовжує жити з новим серцем, а також шанс на довготривале життя отримав чоловік 1980 року народження та жінка 1988 року народження, які довгі роки страждали від важких захворювань нирок.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk