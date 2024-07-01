Органи донора з Одеської області гелікоптером доправили до Вінниці: врятовано трьох пацієнтів (відео)

Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації.

У Роздільнянській лікарні команда трансплантологів із Національного інституту Амосова спільно з колегами з Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова провели експлантацію органів у померлого пацієнта. М.І. Пирогова провели експлантацію органів у померлого пацієнта. У такий спосіб вони подарували шанс на друге життя матері шістьох дітей, чоловікові та жінці, яким успішно трансплантували нирки.

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Посмертним донором став 41 річний пацієнт з Одеської області, родичі якого прийняли вольове рішення.

Медики розповіли, що 27 червня 2024 року чоловіка госпіталізували з гострим порушенням мозкового кровообігу та масивним внутрішньомозковим крововиливом. На жаль, всупереч проведеному лікуванню та після скликання двох консиліумів, було діагностовано смерть мозку. Медицина в таких випадках безсила.

Після висновку фахівців, трансплант-координатор розпочав бесіду з родичами, які дали згоду на донорство померлого пацієнта.

Донорський орган знаходився за сотні кілометрів від лікарні і, з огляду на терміни його “збереження”, доставка автомобільним транспортом була неможлива.

Як повідомили в Національній поліції України, співробітники Центру авіаційного забезпечення поліції вертольотом у супроводі двох медпрацівників доправили до вінницької лікарні донорське серце для пересадки 54-річній жінці – матері шістьох дітей.

Завдяки професійним та оперативним діям екіпажу донорський орган доставлено до медичного закладу за 1 годину 28 хвилин.

Пересадку серця та нирок провели у Вінницькій обласній лікарні імені М. І. Пирогова. І вже сьогодні жінка продовжує жити з новим серцем, а також шанс на довготривале життя отримав чоловік 1980 року народження та жінка 1988 року народження, які довгі роки страждали від важких захворювань нирок.