В Одесі лікарі врятували хлопчика, який мав дуже рідку вроджену аномалію

Про це повідомили на сторінці Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

У повідомленні йдеться, що ймовірність такої аномалії розвитку серця зустрічається у 0.1% від інших вроджених вад розвитку серця. Тривалість життя дітей з такою вадою серця є дуже короткою, від 2-3 місяців до 1-2 років при важких формах аномалії розвитку серця.

Але мама нашого маленького однорічного героя Андрійка вчасно звернула увагу на стан дитини. Хлопчик став поводитися мляво, втратив інтерес до звичних розваг та у дитини з’явилася задишка.

Після звернення до місцевої лікарні їх одразу направили до Одеси, де діагноз колег підтвердили.

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Дитину в терміновому порядку підготували до операції. Адже через високу легеневу гіпертензію (кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини, – прим. ред.) та прогресування серцевої недостатності, серце дитини вже не справлялось з навантаженням.

Операція пройшла успішно.

Тепер Андрійко став здоровим хлопчиком та найближчим часом буде радіти чудовій зимовій погоді, –

повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.