В одеському трамваї зустріли екзотичного пасажира (фото, відео)

Пасажири одеського трамвая покаталися з незвичайним попутником у вагоні — пітон із сумки господаря з цікавістю розглядав сусідів у міському транспорті.

Відео із прогулянки незвичайного пасажира публікують одеські телеграм-канали.

Судячи з короткого відео, одесити більше з цікавістю спостерігали за земноводним, ніж із побоюванням.

Але це не перша прогулянка одеситів із пітонами у міському транспорті.

Два роки тому двометрового пітона вигулював господар, тримаючи його в руках. Напевно, недаремно змій називають мудрими — він спостерігав за пасажирами уважно та спокійно. Навіть не злякав своїх попутників – салон трамвая ніхто з пасажирів не покинув.

Також нещодавно із незвичайним попутником їхали й пасажири київської маршрутки. Хлопець перевозив пітона, закинувши його собі на шию. Один із пасажирів навіть поцікавився, що це — пітон чи удав.

Раніше ми писали про різновиди змій, які водяться в Одеській області і як поводитися з ними. Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів, що на Одещині водиться чотири основні види змій. Два види вужів – звичайний і водяний та два види полозів. Усі вони не отруйні.

Також до одеського узбережжя багато змій принесло течією після підриву Каховської ГЕС. Багатьох одесити рятували та несли до Одеського зоопарку. Але також жителі міста почали уважніше спостерігати за природою, що їх оточує.

І літнього ранку в одному з районів Одеси місцеві жителі помітили велику змію. Це виявився пітон, який ні на кого не нападав, а спокійно сидів на дверях гаража.

А для тих, кого зворушив вигляд плазунів і хто хотів би завести собі такого домашнього улюбленця, ми писали про тонкощі утримання змій у домашніх умовах.