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До одеських берегів море приносить херсонських змій – чи варто їх побоюватися?

До одеських берегів море приносить херсонських змій – чи варто їх побоюватися?

Після жахливої техногенної катастрофи і масового затоплення Херсонщини після підриву окупантами Каховської ГЕС на одеське узбережжя поряд із залишками меблів, зруйнованих будинків, мін, почало приносити і різних тварин, зокрема і змій. Але якщо собачки, котики і черепашки зазвичай викликають розчулення і бажання врятувати, то зустріч зі зміями, як вважає багато хто, нічого приємного не обіцяє. Але чи так все жахливо насправді? І наскільки отруйні повзучі херсонські “гості”, розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

Як розповів директор зоопарку сьогодні у Facebook, вчора співробітники зоопарку виїжджали до моря на виклик поліції: як виявилося, до берега прибило змію, яку прийняли за гадюку. Але фахівці з’ясували, що це просто водяний вуж.

«На Херсонщині справді живе степова гадюка (Vipera renardi), і теоретично може принести її, але на практиці це дуже малоймовірно. Тому не варто у кожній змії бачити небезпеку», – пояснює Бєляков.

Ігор Біляков та водяний вже

Ігор Беляков та водяний вуж

А тих, хто випадково побачить змію, він просить зробити кілька фото та скинути їх на номер 068 140-45-39.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як поводитися під час зустрічі зі змією в Одеській області.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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