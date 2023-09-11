В одесском трамвае встретили экзотического пассажира (фото, видео)

Пассажиры одесского трамвая прокатились с необычным попутчиком в вагоне — питон из сумки хозяина с любопытством рассматривал соседей в городском транспорте.

Видео с прогулки необычного пассажира публикуют одесские Телеграм-каналы.

Судя по короткому видео, одесситы больше с любопытством наблюдали за земноводным, чем с опасением.

Но это не первая прогулка одесситов с питонами в городском транспорте.

Два года назад двухметрового питона выгуливал хозяин, держа в руках. Наверное, не зря змей называют мудрыми — он наблюдал за пассажирами внимательно и спокойно. Даже не испугал своих попутчиков — салон трамвая никто из пассажиров не покинул.

Также недавно с необычным попутчиком ехали и пассажиры киевской маршрутки. Парень перевозил питона, закинув его себе на шею. Один из пассажиров даже поинтересовался, что это — питон или удав.

Ранее мы писали, о разновидностях змей, которые водятся в Одесской области и как себя с ними вести. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что в Одесской области водится четыре основных вида змей. Два вида ужей – обыкновенный и водяной и два вида полозов. Все они не ядовиты.

Также к одесскому побережью много змей принесло течением после подрыва Каховской ГЭС. Многих одесситы спасали и несли в Одесский зоопарк. Но также жители города начали более внимательно наблюдать за природой, что их окружает.

И летним утром в одном из районов Одессы местные жители заметили большую змею. Это оказался питон, который ни на кого не нападал, а спокойно сидел на дверях гаража.

А для тех, кого умилил вид пресмыкающихся и кто хотел бы завести себе такого домашнего любимца, мы писали о тонкостях содержания змей в домашних условиях.