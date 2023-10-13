Президент посмертно нагородив морського прикордонника Одеського загону

Про це повідомили на сторінці Морської охорони Держприкордонслужби України.

В Одеському загоні Морської охорони вшанували пам’ять загиблого побратима старшого матроса Андрія Туза. Його батькам нагороду передав начальник Регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України контрадмірал Олег Костур.

За особисту мужність та самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі, указом Президента України № 388 від 19 червня 2023 року старшого матроса Андрія Туза посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня, –

йдеться у повідомленні.

Загинув Андрій Туз 14 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Очакова. Внаслідок атаки російського дрона на катер Морської охорони, Андрій Туз отримав поранення, несумісні з життям.

Він відважно, до останнього подиху, захищав Україну та свій народ. Жодна нагорода чи офіційний захід не втамує горе рідних і не поверне дитину, життєвий шлях якої обірвався. Це непоправна втрата не лише для родини, а й для всіх нас, –

висловив співчуття батькам загиблого Олег Костур.

Також він наголосив, що ми повинні завжди пам’ятати наших героїв. Усвідомлювати, яку криваву ціну сплачує у цій страшній війні наш народ.

Нагадаємо, одеська волонтерка Катерина Ножевнікова відкрила збір на 500 дронів, які треба викупити й відправити на фронт, адже тільки допомагаючи нашим воїнам в тилу ми разом зможемо зупинити наступ ворога.

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