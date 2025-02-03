кіберзлочинець
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

За словами Федієнка, шахраї використовують чутливу тематику мобілізації, щоб викликати довіру в отримувачів. У листах міститься вкладений PDF-файл, відкриття якого призводить до зараження комп’ютера вірусом. 

Основною ознакою шахрайських повідомлень є те, що вони надходять не з офіційного державного домену @gov.ua, а, наприклад, з адреси на @gmail.com.

Нижче наводимо поради від Держспецзв’язку на випадок, якщо ви отримали подібний лист:

  • Переконайтеся, що лист надійшов з офіційної адреси.
  • Не відкривайте та не завантажуйте вкладені файли, якщо вони викликають підозру.
  • Перевірте документ за номером або назвою у відкритих джерелах.
  • Якщо файл вже завантажено, не відкривайте його та зверніться до фахівця з кібербезпеки для перевірки.
  • Уникайте переходу за посиланнями, особливо якщо вони не містять захищеного протоколу (https).
  • Не пересилайте підозрілий лист іншим користувачам.
  • Повідомте спеціаліста з інформаційної безпеки вашої установи або надішліть інформацію CERT-UA на [email protected] чи через Facebook: www.facebook.com/UACERT.

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