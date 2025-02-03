За словами Федієнка, шахраї використовують чутливу тематику мобілізації, щоб викликати довіру в отримувачів. У листах міститься вкладений PDF-файл, відкриття якого призводить до зараження комп’ютера вірусом.
Основною ознакою шахрайських повідомлень є те, що вони надходять не з офіційного державного домену @gov.ua, а, наприклад, з адреси на @gmail.com.
Нижче наводимо поради від Держспецзв’язку на випадок, якщо ви отримали подібний лист:
- Переконайтеся, що лист надійшов з офіційної адреси.
- Не відкривайте та не завантажуйте вкладені файли, якщо вони викликають підозру.
- Перевірте документ за номером або назвою у відкритих джерелах.
- Якщо файл вже завантажено, не відкривайте його та зверніться до фахівця з кібербезпеки для перевірки.
- Уникайте переходу за посиланнями, особливо якщо вони не містять захищеного протоколу (https).
- Не пересилайте підозрілий лист іншим користувачам.
- Повідомте спеціаліста з інформаційної безпеки вашої установи або надішліть інформацію CERT-UA на [email protected] чи через Facebook: www.facebook.com/UACERT.