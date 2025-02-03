За словами Федієнка, шахраї використовують чутливу тематику мобілізації, щоб викликати довіру в отримувачів. У листах міститься вкладений PDF-файл, відкриття якого призводить до зараження комп’ютера вірусом.

Основною ознакою шахрайських повідомлень є те, що вони надходять не з офіційного державного домену @gov.ua, а, наприклад, з адреси на @gmail.com.

Нижче наводимо поради від Держспецзв’язку на випадок, якщо ви отримали подібний лист: