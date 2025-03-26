Дети военнослужащих

Хто має право на статус?

  • Батьки загиблого.
  • Чоловік, якщо не одружився.
  • Діти, які не мають власної сім’ї.
  • Діти з інвалідністю, отриманою до повноліття, незалежно від сімейного стану.
  • Діти, які втратили обох батьків.
  • Утриманці, яким виплачується пенсія у зв’язку із втратою годувальника.
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Які документи потрібні?

  • Заява.
  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Свідоцтво про смерть померлого (копія).
  • Документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження).
  • Довідка про участь загиблого у бойових діях або заходах щодо забезпечення нацбезпеки.
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Куди подати заяву?

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Заяву можна подати до органів соцзахисту за місцем проживання або через ЦНАП. Також доступна онлайн-подача через портал «Дія». Розгляд займає до 30 календарних днів, після чого у разі позитивного рішення заявник одержує посвідчення члена сім’ї загиблого захисника України.

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