Хто має право на статус?
- Батьки загиблого.
- Чоловік, якщо не одружився.
- Діти, які не мають власної сім’ї.
- Діти з інвалідністю, отриманою до повноліття, незалежно від сімейного стану.
- Діти, які втратили обох батьків.
- Утриманці, яким виплачується пенсія у зв’язку із втратою годувальника.
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Які документи потрібні?
- Заява.
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Свідоцтво про смерть померлого (копія).
- Документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження).
- Довідка про участь загиблого у бойових діях або заходах щодо забезпечення нацбезпеки.
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Куди подати заяву?
Заяву можна подати до органів соцзахисту за місцем проживання або через ЦНАП. Також доступна онлайн-подача через портал «Дія». Розгляд займає до 30 календарних днів, після чого у разі позитивного рішення заявник одержує посвідчення члена сім’ї загиблого захисника України.