За повідомленням пресслужби відомства, четверо паліїв у складі двох різних груп знищили 7 релейних шаф сигнальних установок. Одна із затриманих – 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина.
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Ще двоє – 16-річні ліцеїсти, які після здійснення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК.
Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли можливому теракту.
Усі підозрювані у скоєнні диверсії затримані. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
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