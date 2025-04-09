За повідомленням пресслужби відомства, четверо паліїв у складі двох різних груп знищили 7 релейних шаф сигнальних установок. Одна із затриманих – 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина.

Ще двоє – 16-річні ліцеїсти, які після здійснення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК.

Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли можливому теракту.

Усі підозрювані у скоєнні диверсії затримані. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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