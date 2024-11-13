В Одеському регіоні різко зросла захворюваність на кашлюк: причини

Такі дані опублікував Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Медики зазначають, що порівняно з минулим роком рівень захворюваності на кашлюк в Україні зріс більш ніж у 20 разів.

В Одеській області у 2023 році поодинокі випадки кашлюку почали реєструвати наприкінці року з подальшою щомісячною тенденцією до зростання у 2024 році. Найвищий показник захворюваності зареєстровано в травні – 101 випадок.

Причина зростання захворюваності – збільшення кількості нещеплених дітей.

Кашлюк являє собою вкрай заразне захворювання бактеріальної природи. Воно характеризується ураженням слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і виникненням болісного кашлю. Найбільш небезпечним кашлюк є для немовлят, у яких може спричинити апное – тимчасову зупинку дихання.

Спалахи цього захворювання часто проявляються циклічністю через залежність від тимчасового імунітету, рівня охоплення вакцинацією та інших чинників. Частота підйомів захворюваності, як правило, спостерігається кожні 3-5 років. Сукупність цих факторів і призвела до підйому захворюваності у 2024 році.

Захист від кашлюку надає вакцинація

Відповідне щеплення роблять у 2, 4, 6 і 18 місяців від народження. Це комбінована вакцина, яка також захищає від правця та дифтерії (АКДП), вона входить до національного календаря і є безкоштовною для дітей.