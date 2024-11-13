Новини Одеси та Одеської області

В Одеському регіоні різко зросла захворюваність на кашлюк: причини

В Одеському регіоні різко зросла захворюваність на кашлюк: причини

За 10 місяців 2024 року в Одеській області зареєстровано 487 випадків кашлюку, тоді як за аналогічний період минулого року – лише один випадок. Медики радять не ігнорувати вакцинацію.

Такі дані опублікував Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Медики зазначають, що порівняно з минулим роком рівень захворюваності на кашлюк в Україні зріс більш ніж у 20 разів.

В Одеській області у 2023 році поодинокі випадки кашлюку почали реєструвати наприкінці року з подальшою щомісячною тенденцією до зростання у 2024 році. Найвищий показник захворюваності зареєстровано в травні – 101 випадок.

Причина зростання захворюваності – збільшення кількості нещеплених дітей.

Кашлюк являє собою вкрай заразне захворювання бактеріальної природи. Воно характеризується ураженням слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і виникненням болісного кашлю. Найбільш небезпечним кашлюк є для немовлят, у яких може спричинити апное – тимчасову зупинку дихання.

Читайте також: Ще більш заразний: в Україні зафіксували новий штам коронавірусу

Спалахи цього захворювання часто проявляються циклічністю через залежність від тимчасового імунітету, рівня охоплення вакцинацією та інших чинників. Частота підйомів захворюваності, як правило, спостерігається кожні 3-5 років. Сукупність цих факторів і призвела до підйому захворюваності у 2024 році.

Захист від кашлюку надає вакцинація

Відповідне щеплення роблять у 2, 4, 6 і 18 місяців від народження. Це комбінована вакцина, яка також захищає від правця та дифтерії (АКДП), вона входить до національного календаря і є безкоштовною для дітей.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk