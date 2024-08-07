Ще заразніший: в Україні зафіксували новий штам коронавірусу

Як повідомив в ефірі телемарафону головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, перші два випадки нового субваріанту FLiRT виявили у Києві та ще один – на Івано-Франківщині.

«Це один із субваріантів, який попередньо характеризується тим, що він ще швидше передається від людини до людини і ще більшою мірою уникає імунної відповіді. Але загальні симптоми залишаються такими самими: підвищення температури тіла, переважно у перші дні захворювання, кашель, можуть виникати головний біль, біль у м’язах», – пояснив Кузін.

У той же час, як повідомив директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ Руслан Савчук, в Україні вже зафіксовано першу смерть від штаму коронавірусу FLiRT – померла 80-річна жінка. У лабораторії підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму коронавірусу Omicron.

Але незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров’я досі не надала оцінок небезпеці FLiRT, є повідомлення про те, що поточна вакцина, яка використовується для профілактичних щеплень, є ефективною.

За словами Ігоря Кузіна, в Україні зараз є півмільйона доз вакцин проти COVID.

Якщо людина має супутні неінфекційні захворювання (цукровий діабет, надмірна вага, серцево-судинні або онкологічні захворювання) вона має отримати одноразове щеплення, а потім щорічний бустер.

Така сама рекомендація діє і для медпрацівників та зайнятих у сфері обслуговування.

Людям, які не мають супутніх неінфекційних захворювань, достатньо одноразової вакцинації як базовий курс.